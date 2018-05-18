Cenaze dönüşü kaza: 4 kardeş can verdi

Gümüşhane
'nin Kürtün ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere otomobille yola çıkan Birol (28), Erol (34), Engin (38) ve Şenol Altuntaş (24) hayatını kaybetti. Altuntaş kardeşlerin babalarının amcasının cenazesinden döndükleri öğrenildi. Erzincan'da, özel halk otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hafif ticari aracın sürücüsü Behçet (55) ile Zennure Yaşkesen (60) ve otobüsteki yolcu Fikriye Aslan (57) öldü. İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Kahvehanede bulunan Osman Uçar (80) ve Kenan Karakaya (70) hayatını kaybetti. İstanbul Küçükçekmece'de, kaldırımda yürüyen babaanne Narinç Erdem (68) ve 5 yaşındaki torunu Ada hafriyat kamyonu altında kalarak can verdi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçen pazar otomobilinin selin oluşturduğu su çukuruna düşmesi sonucu ağır yaralanan Vedat İrgin, Erkan İrgin ve Nuran İrgin hastanede can verdi. Gaziantep'te çarpışan iki TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.