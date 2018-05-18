Detay Maxinet soruşturmasında 4 tutuklama!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 30 şüpheli ise Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı. Savcılık, 17 şüpheliyi ise "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevkedilen şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 13 şüphelinin de adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında araran firari bir şüpheli hakkında ise tututklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Anadolu Cumhurieyt Başsavcılığı'nca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 2 ayrı rapor doğrultusunda "Detay Maxinet" ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan "Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ve "Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi" hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, söz konusu şirketlere yönelik İstanbul merkezli Adana, Mersin, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Ankara ve Bursa'da operasyon düzenlenmiş, 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.