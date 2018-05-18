Fabrikada cinayet

Kocaeli
'nin Kandıra ilçesinde bulunan ve mutfak eşyaları üreten bir fabrikada çalışan Resul Yüce ile mesai arkadaşı İbrahim B., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, İbrahim B. mesai arkadaşı Resul Yüce'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Resul Yüce yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İbrahim B., "Fabrikada bir süre önce çalışanların yerleri değiştirilmişti. Bu konuda konuşurken aramızda tartışma çıktı. Bir anda sinirlendim ve elime geçirdiğim bıçakla bıçakladım" dedi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 2 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Resul Yüce, otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.