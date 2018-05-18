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Fenalaşan Üniversiteli Fatoş yaşamını yitirdi

'da (AÜ) öğrencisi (20), fenalaşıp götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Boncukcu'nun ölüm nedeni otopside belirlenecek.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 15:47
Fenalaşan Üniversiteli Fatoş yaşamını yitirdi

AÜ Finike Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi , dün öğle saatlerinde aniden fenalaştı. Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Boncukcu, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Hastanesi'ne gönderildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavisine devam edilen Boncukcu, gece yarısı Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Boncukcu, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Fatoş Boncukcu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi içAntalyalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Fenalaşan Üniversiteli Fatoş yaşamını yitirdi
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