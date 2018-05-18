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Fenomen olmak için trafiği tehlikeye düşüren sürücü hakkında flaş gelişme!

'da fenomen olmak için ayağıyla otomobil kullanırken yanındaki meyve tabağından meyve yiyen ve bu görüntüyü sosyal medyada paylaşan sürücü, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 11:01
Fenomen olmak için trafiği tehlikeye düşüren sürücü hakkında flaş gelişme!

Ayağıyla otomobil kullanıp, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen , bu anları kameraya kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler izleyenlerin tepkisine neden olurken, İl Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. İş yerinde polis tarafından gözaltına alınan Kadir Erdoğan, sağlık kontrolünden geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Erdoğan'ın ehliyetine el koyulurken, hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kadir Erdoğan bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Fenomen olmak için trafiği tehlikeye düşüren sürücü hakkında flaş gelişme!
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