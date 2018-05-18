Fenomen olmak için trafiği tehlikeye düşüren sürücü hakkında flaş gelişme!

Ayağıyla otomobil kullanıp, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen Kadir Erdoğan, bu anları kameraya kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler izleyenlerin tepkisine neden olurken, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. İş yerinde polis tarafından gözaltına alınan Kadir Erdoğan, sağlık kontrolünden geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Erdoğan'ın ehliyetine el koyulurken, hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kadir Erdoğan bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.