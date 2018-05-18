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Gerçek değil sanal güzeller

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Giriş Tarihi: 18.5.2018
Gerçek değil sanal güzeller
Dıjıtalleşmenın hızla geliştiği son yıllarda gerçek olmayan mankenlerin ünü giderek artıyor. Genç ve güzel olan son derece popüler mankenler, hayatlarının her adımını sosyal medya hesabı 'dan paylaşıyor. Bir süredir gerçek olup olmadığı tartışılan bilgisayar teknolojisi ile yaratılan bu mankenlerin takipçileri ise her geçen gün artıyor. 2016'dan bu yana hayatımıza giren ve ilk başlarda gerçek olduğu düşünülen Lil Miquela'nın bir milyonu aşkın takipçisi bulunurken her fotoğrafı binlerce beğeni alıyor. Sanal mankenler arasındaki sarışın model Bermuda'nın ise 65 bin takipçisi bulunuyor. Dünyanın ilk dijital mankeni olarak adlandırılan siyahi model 'ın ise 115 bin takipçisi var. Fotoğrafçı Cameron-James Wilson tarafından yaratılan Shudu Gram'ın 3D manken olduğu ise resmi olarak onaylanmış durumda.
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Gerçek değil sanal güzeller
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