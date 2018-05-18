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ziyarete açıldı

Fatih Camii’nde bulunan, Peygamber Efendimizin ’ye hediye ettiği Hırka-i Şerif, ayının ilk cumasında ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif’i ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 11:55
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Peygamber Efendimiz'in vasiyeti üzerine 'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Fatih'te bulunan , ayının ilk cumasında ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul il müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye başkanı Hasan Suver ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Ziyarete gelen bazı vatandaşlar dua ederken, bazıladı da gözyaşlarını tutamadı.

Kutsal emanet Hırka-i Şerif; hafta içi saat 10.00 ila 18.00 arası, hafta sonu ise 09.00 ila 18.00 arasında ziyarete açık olacak. Ziyaret, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar devam edecek olup, Kadir Gecesi ise, ziyaret teravih namazı sonrası sabah 02.30'a kadar devam edecek.

"BU BÜYÜK GÜZELLİKLE BERABER RAMAZANA GİRMİŞ OLMANIN HEYECANI İÇİMİZDE"

Ailesi ile birlikle Hırka-i Şerif'i ziyarete gelen Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat fakültesi öğretim üyesi Mustafa Sinan Yardım, "Ramazana girdiğimiz bugünlerde içinde bulunduğumuz manevi duygular hat safhada. Bugün bu büyük güzellikle beraber ramazana girmiş olmanın heyecanı içimizde. Burada peygamberin kokusunu hissediyorsunuz. İnşallah diğer kardeşlerimize de bu nasip olur. Ramazan-ı Şerifin memleketimize insanlarımıza, İslam alemine inşallah hayırlara vesile olması dileğiyle" dedi.

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Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
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