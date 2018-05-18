İstanbul, Ankara iftar saatleri! İl il imsakiye Ramazan 2018! 81 il iftar vakitleri burada!

İstanbul iftar vakti ne zaman? Ankara iftar vakti ne zaman? Bu sorular Ramazan ayının ilk gününden beri vatandaşlarımızın merak ettiği ve ilgiyle araştırdığı konular arasında yer alıyor. İzmir, Antalya, Kayseri, Konya, Gaziantep iftar saatleri ve tüm illerimizdeki iftar saatleri haberimizde. Özellikle "2018 imsakiye" şeklinde yapılan aramalara en doğru yanıtları yine her gün olduğu sabah.com.tr'de bulabilirsiniz. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında oruçlu ağızlarla yapılan dualar büyük önem taşımaktadır. İftar saatine kadar yapılacak dualarda Kurtuluş Savaşı'nda vatan savunmasında canını veren şehitlerimiz, 15 Temmuz günü demokrasiyi, bayrağı ve vatanı hain FETÖ mensuplarına karşı koruyan gazi ve şehitlerimizi, Güneydoğu'da ve Afrin'de zaferler elde eden mehmetçiklerimizi unutmamalıyız! 2018 imsakiye ve il il iftar saatleri burada...

RAMAZAN İMSAKİYESİ BURADA

İmsakiye 2018 konusunda araştırma yapan vatandaşların merak ettiği açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Diyanet İşleri, il il bölge bölge Ramazan imsakiyesini yayınladı.

İFTAR SAATLERİ 2018 RAMAZAN İMSAKİYE

Ramazan ayında il il bölge bölge iftar saatleri yine sabah.com.tr'de. Ülkemizde Ramazan ayında orucu ilk açacak ilimiz Hakkari olurken, orucu en geç açacak ilimiz ise Edirne oluyor. İstanbul iftar saatleri, Ankara iftar saatleri, Antalya, Kayseri, Konya, Gaziantep iftar saatleri ve tüm illerimizin iftar saatleri burada!