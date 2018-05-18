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, iftar saatleri! İl il imsakiye 2018! 81 il burada!

İftar saatleri ve il il imsakiye burada. Mübarek ayının nuru, bereketi ve hayrı şimdiden ruhlarımıza ve hanelerimize işlemiş durumda. 11 ayın sultanı Ramazan boyunca hergün dualarla, ibadetlerle oruçlarımızı taçlandırmalıyız. İmsakiye 2018 Ramazan'ın ilk iki gününde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Oruç tutmanın yalnızca yemek yememe, su içmeme olduğunu kavramalı davranışlarımızı da buna göre şekillendirmeliyiz. Ramazanın doğası gereği oruç tutan bireyler sürekli saati gözleyerek iftar saatlerini konusunda araştırmalarda bulunuyor. iftar vakti iftar vakti dahil tüm illerimizin ni haberimizde bulabileceksiniz. Ramazan imsakiye hakkında da en doğru bilgileri sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.5.2018 11:34
İstanbul, Ankara iftar saatleri! İl il imsakiye Ramazan 2018! 81 il iftar vakitleri burada!

iftar vakti ne zaman? iftar vakti ne zaman? Bu sorular ayının ilk gününden beri vatandaşlarımızın merak ettiği ve ilgiyle araştırdığı konular arasında yer alıyor. İzmir, Antalya, Kayseri, Konya, Gaziantep iftar saatleri ve tüm illerimizdeki iftar saatleri haberimizde. Özellikle "2018 imsakiye" şeklinde yapılan aramalara en doğru yanıtları yine her gün olduğu sabah.com.tr'de bulabilirsiniz. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında oruçlu ağızlarla yapılan dualar büyük önem taşımaktadır. ne kadar yapılacak dualarda Kurtuluş Savaşı'nda vatan savunmasında canını veren şehitlerimiz, 15 Temmuz günü demokrasiyi, bayrağı ve vatanı hain FETÖ mensuplarına karşı koruyan gazi ve şehitlerimizi, Güneydoğu'da ve Afrin'de zaferler elde eden mehmetçiklerimizi unutmamalıyız! 2018 imsakiye ve il il iftar saatleri burada...

RAMAZAN İMSAKİYESİ BURADA

İmsakiye 2018 konusunda araştırma yapan vatandaşların merak ettiği açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Diyanet İşleri, il il bölge bölge Ramazan imsakiyesini yayınladı.

İFTAR SAATLERİ 2018 RAMAZAN İMSAKİYE

Ramazan ayında il il bölge bölge iftar saatleri yine sabah.com.tr'de. Ülkemizde Ramazan ayında orucu ilk açacak ilimiz Hakkari olurken, orucu en geç açacak ilimiz ise Edirne oluyor. İstanbul iftar saatleri, Ankara iftar saatleri, Antalya, Kayseri, Konya, Gaziantep iftar saatleri ve tüm illerimizin iftar saatleri burada!

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İstanbul, Ankara iftar saatleri! İl il imsakiye Ramazan 2018! 81 il iftar vakitleri burada!
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