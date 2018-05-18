İstinye cinayeti davasında tutuklu sanıklara tahliye kararı

İş adamı Ali Ekber Akgün'ün Sarıyer İstinye'de otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Serhat Bilgin, Şeyhmus Muhittinoğlu, Şahin Akin ve Nacip Göneş cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Naif Aytek ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek tahliyelerine karar verilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında adli tedbir uygulanmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.