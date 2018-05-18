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'da kız yurdundaki oda ışıklarıyla Kudüs mesajı

Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı Filistinlilere destek için odalarının ışıklarıyla 'Kudüs' yazdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 11:25
Karaman'da kız yurdundaki oda ışıklarıyla Kudüs mesajı

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, dün akşam saatlerinde, yurt bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

BU ANI FOTOĞRAFLADILAR

Gazze'deki katliama tepki gösteren öğrenciler, Filistinlilere destek için odalarının ışıklarıyla 'Kudüs' yazdı. Bazı öğrenciler, cep telefonlarının kameralarıyla 'Kudüs' yazısını fotoğrafladı.

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Karaman'da kız yurdundaki oda ışıklarıyla Kudüs mesajı
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