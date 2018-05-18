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Nijeryalı uykusunda öldü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018
Nijeryalı DJ uykusunda öldü
'da gece kulüplerinde 'lik yapan ve kendisine "DJ Foxy" lakabını takan Nijeryalı Farooq Oluwasheye (28) iki arkadaşıyla birlikte Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Kopuzlu Sokak'taki evde kalıyordu. Önceki gün Oluwasheye ev arkadaşlarına kendisini sahura uyandırmalarını söyleyip yattı. Oluwasheye'yi sahurda uyandırmak isteyen arkadaşları başarılı olamadı. Nijeryalı gencin şiddetli titreme yaşadığını ve ağzından köpükler geldiğini gören arkadaşları hemen eve ambulans çağırdı. Özel bir hastaneye kaldırılan genç müzisyen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DJ Foxy'nin ölümündeki sır perdesini, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi aralayacak.
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Nijeryalı DJ uykusunda öldü
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