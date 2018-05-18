Ormanlardan çıkan maden: Trüf mantarı! Kilosu 3 bin 500 euro...

Dünyada "kara elmas" olarak bilinen ve kalitesine göre 3 bin 500 euroya (18 bin 420 lira) kadar alıcı bulan trüf mantarını Giresun'un Alucra ilçesinde de yetiştirmek için çalışma başlatıldı. Toprak altında yetiştiği için ülkemizde pek fazla tanınmayan ancak dünyada gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce avroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ilçe ekonomisine kazandırılması planlanıyor.

2 HEKTAR ARAZİYE AŞILANDI

Alucra ilçesine bağlı Bölükçam Orman İşletme Şefliğince ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Topçam mevkiinde 2 hektar araziye trüf mantarı aşılandı.

PROTEİN DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK

Giresun'un Alucra ve Çamoluk ilçe sınırlarında varlığını tespit ettiklerini belirten Alucra Bölükçam Orman İşletme Şefi Fatih Çöpoğlu, trüf mantarının çok değerli bir ihraç ürünü olmakla birlikte lezzetli bir yemeklik mantar türü olduğunu belirtti. Alucra ilçesinde 2 hektar araziye trüf mantarı aşılanmış olan meşe fidanlarının toprakla buluşturulduğunu sözlerine ekleyen Çöpoğlu "Protein değeri etten daha yüksek olan ve az bulunan trüf mantarının ekonomik değeri çok yüksek bir odun dışı orman ürünüdür, eğer planlandığı şekilde yetiştirilebilir ve Alucra ilçe halkı tarafından yeterince korunup sahiplenilirse yöre halkı için bacasız fabrika durumunda olacaktır. Maddi kazancı oldukça yüksek olan bu mantar çeşidi için Alucra arazileri oldukça müsait olup, ilçede yaşayanlar için önemli bir kazanç kaynağı olacaktır" dedi.