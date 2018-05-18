Sevgili cinayetine ‘çocuk’ cezası: 24 yıl

İstanbul Bağcılar'da barışma teklifini reddeden lise öğrencisi Cansu Çaptı'yı (16) geçen yıl pompalı tüfekle vurarak öldüren M.A.K.'nin (17) Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen davası sonuçlandı. Karar duruşmasında söz alan Fatma Çaptı, kızının sözlü ya da nişanlı olmadığına dikkat çekerek "Kızım mezarda yatarken M.A.'nın az bir ceza almasını istemiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi. Mahkeme, sanığı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak M.A.K.'nin olay tarihindeki yaşını göz önüne alan mahkeme heyeti, bu cezayı 24 yıla düşürdü.