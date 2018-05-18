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Son Dakika Haber: 'da 30 işçi kimyasal bir maddeden zehirlendi

Son dakika haberi... 'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren bir demir işleme sında 30 işçinin, kimyasal bir maddeden etkilenerek zehirlendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 14:48
Son Dakika Haber: Bolu'da 30 işçi kimyasal bir maddeden zehirlendi

Hastanelesevk edilenlen işçilerden ilk belirlemelere göre 4'ünün durumunun ağır olduğu iddia edildi.

Olay öğle saatlerinde Gerede ilçesi organize sanayi bölgesinde bulunana bir demir işleme sında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fabrikada, henüz belirlenemeyen bir kimyasal bir maddeden etkilenen 30 işçi zehirlendi.

4 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Yetkililerin haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kimyasaldan etkilenen işçiler çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 işçinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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Son Dakika Haber: Bolu'da 30 işçi kimyasal bir maddeden zehirlendi
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