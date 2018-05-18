Trabzon'da yolda bulduğu 5 bin Euro’yu sahibine teslim etti

TRABZON'DA YOLDA BULDUĞU 5 BİN EURO'YU...

Kalkınma mahallesinde üzerindeki 5 bin Euro'yu kaybeden Abdulvahap Şen, bir süre çevrede arama yaptı, sonuç alamayınca Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvurdu. Belediye görevlileri anonsla bir miktar para kaybolduğunu duyurdu, bulanların belediyeye getirmesini istedi. Bir caminin tuvaletini işleten emekli Şeref Aydın, yolda yürürken içerisinde 5 bin Euro olan zarfı buldu.

Çevrede sahibini aradığı sırada belediye hoparlörlerinden kayıp para anonsu yapıldığı duyan Aydın, parayı götürüp belediye görevlilerine teslim etti. Zabıta görevlileri parayı teslim aldı, sahibine bilgi verdi.