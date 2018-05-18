Uyuşturucu satışından ordudan atıldı, ardından suç örgütü kurdu

UYUŞTURUCU SATIŞINDAN ORDUDAN ATILDI, ARDINDAN SUÇ ÖRGÜTÜ KURDU

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu madde getirilerek satıldığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 kişiden oluştuğu tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler şüphelileri 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler takibin ardından operasyon için 15 Mayıs ta düğmeye basarak kentteki 8 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.