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satışından ordudan atıldı, ardından suç örgütü kurdu

Denizli’de torbacı diye tabir edilen satıcılarına, uyuşturucu madde satışı yaptırdığı iddia edilen ve ordudan astsubay iken atılan “Komutan” kod adlı şahıs liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 4 kişi yakalanırken, 4 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 14:36
Uyuşturucu satışından ordudan atıldı, ardından suç örgütü kurdu

UYUŞTURUCU SATIŞINDAN ORDUDAN ATILDI, ARDINDAN SUÇ ÖRGÜTÜ KURDU

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Denizli'ye madde getirilerek satıldığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 kişiden oluştuğu tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler şüphelileri 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler takibin ardından operasyon için 15 Mayıs ta düğmeye basarak kentteki 8 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

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Uyuşturucu satışından ordudan atıldı, ardından suç örgütü kurdu
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