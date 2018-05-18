Vatandaşın dikkati küçük kızı ölmekten kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay, Gediz Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Söz konusu görüntüde, küçük bir kız çocuğu yürürken aniden yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş ise, kamyonetin arkasından gelen otomobili görmeyen kızın caddeye doğru koştuğunu fark etti. Bunun üzerine ani bir refleksle otomobil ile kız çocuğunun arasına girdi. Vatandaşın dikkati, küçük kızın canını kurtarırken, küçük kızın yanında kimsenin olmaması da dikkat çekti. Öte yandan, küçük kızın kurtarılış anı sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu izleyen yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, küçük kızı kurtaran adamı tebrik ederken, bazı kullanıcılar ise kızın ailesine sitem etti.