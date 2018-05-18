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Yılın düğününde sahneye çıkacak

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Giriş Tarihi: 18.5.2018
Yılın düğününde sahneye çıkacak
İngiliz kraliyet tahtının varisi ve Meghan Markle'ın düğününe geri sayım başladı. Cumartesi gerçekleşecek yılın düğününde ünlü yıldız 'un sahne alacağı belirtildi. İngiliz sanatçı, düğünde sahne alabilmek için Las Vegas'ta gerçekleşecek gösterilerini iptal etme kararı almıştı. En son 21 yıl önce Diana'nın cenaze töreninde bir parça seslendiren John, yıllar sonra oğlu Harry için sahneye çıkacak. Elton John, 2011'de gerçekleşen Prens William ile Cambridge Düşesi'nin düğününe de katılmış ancak sahne almamıştı.
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