15 Temmuz gazileri iftarda buluştu

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda dua edilmesinin ardından konuşan Şebik, kahramanlık hikayelerinin yazıldığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana ikinci ramazan ayını yaşadıklarını söyledi.

Şebik, derneğin 2 misyonunun olduğunu belirterek, "Birinci misyonu; malum hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutarak bunu gelecek nesillere aktarmak. İkincisi; şehit ailelerimizle gazilerimizle kardeşlik hukuku kurarak bunu daim kılmak." diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNİ KENDİ EMANETİMİZ BİLİYORUZ"

Şehit ailelerinin, 80 milyonun sofralarının baş köşesinde olduğunu dile getiren Şebik, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Derneği olarak şehitlerimizin emanetini kendi emanetimiz biliyoruz. O doğrultuda çalışıyoruz. Bu topraklar başka hiçbir millete nasip olamayacak büyük bir kahramanlık destanına şahitlik etti. Biz görüyoruz ki Türkiye'nin büyüklüğü, liderimizin dik duruşu emperyal güçleri korkutmuş durumdadır. Dış güçler, yerli iş birlikçileri bu dirilişe sekte vurmaya devam ediyor.Gazilerimiz ile tüm dünyaya şunu söylemek lazım; Çanakkale'de nasıl birdik, 15 Temmuz da nasıl tek vücut olduk, bugün Kudüs'te de bir ve beraber olacağız.

Kahramanlık destanını yaşadığımız o günde, ülkemize yönelik işgal girişimi, seçilmiş cumhurbaşkanına suikast girişimi vardı. Biz o gün meydanlarda verdiğimiz mücadeleyi, elbette bugün sandıklarda vereceğiz."