Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Basın Ekspres yolunda meydana gelen kaza sonrasında lüks otomobil dereye uçtu

Basın Ekspres yolunda meydana gelen sonrasında lüks otomobil dereye uçtu

Basın Ekspres yolunda arkadan gelen aracın çarpması sonucunda lüks otomobil dereye uçtu. haberini alan sürücünün annesi olay yerine gelerek oğlunu teselli etmeye çalıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 09:39
Basın Ekspres yolunda meydana gelen kaza sonrasında lüks otomobil dereye uçtu

, 00.15 sıralarında Basın Ekspres yolu 212 AVM civarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil önce 34 SE 5676 plakalı lüks otomobile ardından da 34 SZ 3862 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil yol kenarında bulunan dere uçtu. Kaza sonrası 34 SZ 3862 otomobil de yan yattı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan İhsan Bahçeci ile Fırat Toprak'ı hastaneye kaldırdı.



KAZA YERİNE GELEN ANNE OĞLUNA SARILARAK TESELLİ ETTİ

Dereye uçan lüks arabanın sürücüsü Zeki Erol burnu kanamadan kazayı atlattı. Kaza haberini alan Zeki Erol'un annesi hemen olay yerine geldi. Oğluna uzun uzun sarılan anne çocuğunu teselli etmeye çalıştı. Oğlunda her hangi bir yaralanma olmadığını gören anne derin nefes aldı. Dereden çıkarılan lüks otomobilden anne oğlunun eşyalarını aldı.



UZUN TRAFİK KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sonrası Basın Ekspres yolunda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Dereye uçan lüks otomobil vinç ile dereden çıkarıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan kazaya karıştığı ileri sürülen aracın bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kafasında 40 yıl mermi ile yaşadı
Paylaşılamayan lokomotifler kurtuluş trenleri mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Basın Ekspres yolunda meydana gelen kaza sonrasında lüks otomobil dereye uçtu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN