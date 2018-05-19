Bu nasıl görüntü! Motosikletli yaya üst geçidinden, yaya ise yoldan geçti...

Kuşadası ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, geçen 15 Mayıs'ta elinde 6 basamaklı ahşap merdivenle bariyerlerin üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yürekleri ağza getirdi.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Üst geçidi kullanmayıp, önce bulvarın hemen bitişiğindeki gidiş-dönüş olmak üzere 2 şeridi bulunan tali yoldaki, ardından da 4 şeritli ana yoldaki toplam 5 bariyerin üzerinden atlayarak zor da olsa yolun karşısına geçen yaya, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bu sırada motosikletli başka bir kişinin yaya üst geçidini kullanması ise çevredekilerin şaşkına çevirdi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.