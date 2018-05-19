Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bu nasıl görüntü! Motosikletli yaya üst geçidinden, yaya ise yoldan geçti...

Bu nasıl görüntü! Motosikletli yaya üst geçidinden, yaya ise yoldan geçti...

'ın ilçesinde bir yaya, elinde ahşap merdivenle Turgut Özal Bulvarı ve yanındaki tali yoldan, bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçerken, aynı yerde bir motosikletlinin ise yaya üst geçidini kullanması ilginç bir görüntü oluşturdu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 10:18
Bu nasıl görüntü! Motosikletli yaya üst geçidinden, yaya ise yoldan geçti...

ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, geçen 15 Mayıs'ta elinde 6 basamaklı ahşap merdivenle bariyerlerin üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yürekleri ağza getirdi.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Üst geçidi kullanmayıp, önce bulvarın hemen bitişiğindeki gidiş-dönüş olmak üzere 2 şeridi bulunan tali yoldaki, ardından da 4 şeritli ana yoldaki toplam 5 bariyerin üzerinden atlayarak zor da olsa yolun karşısına geçen yaya, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bu sırada motosikletli başka bir kişinin yaya üst geçidini kullanması ise çevredekilerin şaşkına çevirdi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Basın Ekspres yolunda meydana gelen kaza sonrasında lüks otomobil dereye uçtu
Paylaşılamayan lokomotifler kurtuluş trenleri mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu nasıl görüntü! Motosikletli yaya üst geçidinden, yaya ise yoldan geçti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN