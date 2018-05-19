Bursa'da yaşanan katliamda flaş gelişme! Kimse o eve giremiyor...

BURSA'DA YAŞANAN KATLİAMDA FLAŞ GELİŞME!

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Evciler köyünde iftar vakti babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin'i tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin'in, katliamı gerçekleştirdiği evde yas hakim. Cinayet işlendiği sırada hastanede olduğu için kurtulan ve olayın meydana geldiği eve giremeyen anne Sabure Sakin kapı önünde oturarak, "Pamuklarım gitti" diye ağıt yaktı. Hamza Sakin'in çocukluk arkadaşı ise; "Maddi durumu yerindeydi, böyle bir şey yapması için bir sebebi yoktu. 3 yıldır psikolojik tedavi görüyordu" dedi.