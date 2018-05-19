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'da yaşanan katliamda flaş gelişme! Kimse o eve giremiyor...

'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde, Hamza Sakin'in öldürdüğü babası, eşi ve iki çocuğunun yası tutuluyor. Olayın şokunu üzerinden atamayan Evciler köyü sakinleri, jandarma tarafından mühürlenen evin önünde oturup gözyaşları döktü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 16:16
Bursa'da yaşanan katliamda flaş gelişme! Kimse o eve giremiyor...

BURSA'DA YAŞANAN KATLİAMDA FLAŞ GELİŞME!

'nın Mudanya ilçesine bağlı Evciler köyünde iftar vakti babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin'i tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin'in, katliamı gerçekleştirdiği evde yas hakim. Cinayet işlendiği sırada hastanede olduğu için kurtulan ve olayın meydana geldiği eve giremeyen anne Sabure Sakin kapı önünde oturarak, "Pamuklarım gitti" diye ağıt yaktı. Hamza Sakin'in çocukluk arkadaşı ise; "Maddi durumu yerindeydi, böyle bir şey yapması için bir sebebi yoktu. 3 yıldır psikolojik tedavi görüyordu" dedi.

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Bursa'da yaşanan katliamda flaş gelişme! Kimse o eve giremiyor...
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