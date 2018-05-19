Cinnet getirip ailesini katletti!

Edinilen bilgiye göre akıllara durgunluk veren olay Mudanya ilçesi Evciler köyünde yaşandı.



İddiaya göre uzun süredir işsiz olan ve psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Hamza S. (45) Mudanya'da bir lisede okuyan oğlu S.S. (15) ve kızı Ü.S.(18)'yi de yanına alarak karısı Havva S. (40)'inde kaldığı babası Hasan S.(70)'in Evciler köyündeki evine gitti. Birlikte iftar yaptıktan sonra bilinmeyen bir sebeple cinnet getiren Hamza S. yanındaki tabancayla evin içerisinde ateş etmeye başladı.





Önce babasını öldüren Hamza S. daha sonra odalara kaçmaya çalışan eşi ve 2 çocuğuna da kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatlarını kaybederken, cinnet getiren eş jandarmaya giderek teslim oldu.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. 112 Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından 4 kişinin de hayatlarını kaybettikleri belirlendi.



Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından baba, eş ve 2 çocuğun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor