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Cinnet getirip ailesini katletti!

’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp jandarmaya teslim oldu.

Giriş Tarihi: 19.5.2018 07:57 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 07:57
Cinnet getirip ailesini katletti!

Edinilen bilgiye göre akıllara durgunluk veren olay Mudanya ilçesi Evciler köyünde yaşandı.

İddiaya göre uzun süredir işsiz olan ve psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Hamza S. (45) Mudanya'da bir lisede okuyan oğlu S.S. (15) ve kızı Ü.S.(18)'yi de yanına alarak karısı Havva S. (40)'inde kaldığı babası Hasan S.(70)'in Evciler köyündeki evine gitti. Birlikte iftar yaptıktan sonra bilinmeyen bir sebeple cinnet getiren Hamza S. yanındaki tabancayla evin içerisinde ateş etmeye başladı.



Önce babasını öldüren Hamza S. daha sonra odalara kaçmaya çalışan eşi ve 2 çocuğuna da kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatlarını kaybederken, cinnet getiren eş jandarmaya giderek teslim oldu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. 112 Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından 4 kişinin de hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından baba, eş ve 2 çocuğun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor

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Cinnet getirip ailesini katletti!
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