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Denizleri aştı, çatılara takıldı

Giriş Tarihi: 19.5.2018
Denizleri aştı, çatılara takıldı
Merter'de kapatılan bira fabrikasından sökülen 6 maya kazanı TIR'larla 20 gün sürecek engel dolu bir yolculuğun ardından Ankara'nın Kahramankazan ilçesine taşınacak. 7.5 metre çapındaki kazanlar İstanbul Zeyport Limanı'ndan dubaya yüklenerek römorkörle İnebolu Limanı'na getirildi, TIR'lara yüklendi. Ancak dev maya kazanları köy yollarına sığamadı. Bir evin çatısı kesilerek TIR'lara yol açıldı. Nakliye firması yetkilisi Hakan Akın, "Yolumuzun üzerindeki elektrik ve telefon kablolarını kaldırıyoruz. Verdiğimiz zararları telafi ediyoruz" dedi. AA
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Denizleri aştı, çatılara takıldı
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