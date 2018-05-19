Diyanet’ten Kudüs hutbesi

Diyanet
İşleri Başkanlığı'nca camilerde okunan Cuma Hutbesi'nde Kudüs
vurgusu yapıldı. Hutbede şu ifadelere yer verildi:
Kudüs, insanlığın kadim şehridir. Kudüs ve Mescid-i Aksa
, bize Peygamberimizin emanetidir. Kudüs sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayanların değil, tüm dünya Müslümanlarının gözbebeği ve insanlığın ortak değeridir. Bugün ise Kudüs, Müslümanların ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavıdır.
Kudüs, bugün barbarca bir işgal ile karşı karşıyadır. Gazze'de, elinde ve yüreğinde iman ve cesaretinden başka bir şey olmayan onlarca masum insan, bütün dünyanın gözü önünde acımasızca şehit edilmiştir. Kudüs sınavı karşısında her birimize düşen vazife, yaşanan vahşete asla rıza göstermemektir. Dünyanın neresinde olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın, zulme ve haksızlığa boyun eğmemektir. Tarih, pervasızca yapılan bu saldırıları kara bir leke olarak kaydedecek, huzura ve barışa kastedenler er geç cezasını çekecektir.