Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hafriyat kamyonuyla bariyer arasında sıkıştı: 1'i ağır 2 yaralı

yla bariyer arasında sıkıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Ümraniye'de meydana gelen trafik sında ile bariyer arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 14:28
Hafriyat kamyonuyla bariyer arasında sıkıştı: 1'i ağır 2 yaralı

saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Otoyolu'ndan Şile Otoyolu Ümraniye istikametine gitmekte olan Göksel Çelik idaresindeki 33 DPR 23 plakalı ve aynı yönde gitmekte olan 34 ZA 6444 plakalı otomobil, bağlantı yolu virajında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerler ve kamyon arasında kalan otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi araçta sıkıştı.

SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDILAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza dolayısıyla trafikte bir süre yoğunluk yaşandı. Araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken polis kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Son Dakika Haber: İstanbul'da trafik kazası sonrası levye ve beyzbol sopalı kavga
Paylaşılamayan lokomotifler kurtuluş trenleri mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafriyat kamyonuyla bariyer arasında sıkıştı: 1'i ağır 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN