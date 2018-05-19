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’ü çaldılar

’da bir eve giren 2 saldırgan, 63 yaşındaki avukat ’ü darp ettikten sonra Fransız buldoğu cinsi köpeği çaldı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018
Herkül’ü çaldılar
'da avukatlık yapan (63), önceki gün evde yalnız olduğu bir sırada kapı çaldı. "Kim o" diye seslenen Özgür, kapıdaki kişinin, bir ilaç firmasında çalışan oğlunun adını söyleyerek, "Köpeğin aşı günü, veterinere götüreceğim" demesi üzerine kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla Özgür'ü iterek içeriye giren saldırgan, 'dan bin 500 dolara getirilen, Fransız buldoğu cinsi olan ve "" adını verdikleri köpeği kucakladı. Saldırgan, kendisine engel olmak isteyen Özgür'ü bir kez daha iterek evden çıktı. Bu sırada köpeğin elini ısırdığı saldırgan, ardından motosikletle bekleyen arkadaşıyla birlikte kaçtı. Yere düşünce başını betona çarparak yaralanan Özgür'ün yardımına ise komşuları yetişti.


KAMERA KAYDI VAR
Apartmanın güvenlik görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganı aramaya başlarken, Özgür ailesi köpeği çocuklarının eski nişanlısının sevgilisinin çalmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine 2 genç gözaltına alındı. Ancak suçlamayı kabul etmeyen gençler serbest kaldı.
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Herkül’ü çaldılar
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