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'deki davasında flaş gelişme!

'in Bornova ilçesinde oğlu 'in (32) katil zanlısının babası 'ı (53) bıçaklayarak öldüren (54) kayınvalidesinin evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İmer tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 12:26
İzmir'deki cinayet davasında flaş gelişme!

Olay, geçen 12 Mayıs'ta saat 12.00 sıralarında Küçükpark yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Balıkçılık yapan , 35 HB 3959 plakalı kamyonetiyle giderken, geçen yıl şubat ayında kız meselesi nedeniyle oğlu 'i tabancayla vurarak öldürüp, cezaevine giren Mert Ulaş'ın (28) babası 'ı fark etti. Kamyoneti durduran Hayati İmer, yanındaki bıçağı çekip yolda yürüyen Nuri Ulaş'a saldırdı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Nuri Ulaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Hayati İmer, taksiyle kaçarken, ihbar üzerine olay yerisevk edilenlen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuri Ulaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, olay yerinden kaçan Hayati İmer'i yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, İmer'i kayınvalidesinin Bornova'nın Atatürk Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen İmer, 'Kan gütme saikiyle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Hayati İmer'in 17 yıl önce de ev sahibini öldürdüğü ve 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ifade edildi.

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İzmir'deki cinayet davasında flaş gelişme!
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