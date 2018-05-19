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'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

’in Tarsus ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 10:43
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
, Yeşil Mahalle D-400 karayolu Musalla kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametinde seyir halinde olan Mustafa G. idaresindeki 56 AC 410 plakalı otomobil ile yönetimindeki 33 PB 570 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan Uğur olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mustafa G. ile otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

Araç sürücüsü Mustafa G. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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