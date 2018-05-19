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ile Kızılay çocuklar için el ele atv

atv’nin “ ile Tatlı Sert” programı, Kızılay’la bir yardım kampanyasına daha imza attı. Yatılı eğitim gören çocuklar için düzenlenen projede, 37 bin 60 SMS ile 370 bin 600 lira toplandı

ASLIŞAH SARITAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018
Müge Anlı ile Kızılay çocuklar için el ele atv
ve izleyicileri ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar programda Kızılay'a toplam 4 milyon 750 bin lira bağış toplandığını kaydeden Anlı, "4 kez kampanya yapıldı. Tekerlekli sandalye, sevgi bohçası ve özel eğitim sınıfı kampanyalarının ardından, 'Arakan için iyilikte yarışıyoruz' demiştik. Arakan için 3 milyon 194 bin 486 lira biriktirdik ve 492 barınma ünitesi yapımına başlandı" dedi. Programa katılan Türk Genel Başkanı Kerem Kınık da "Yatılı ilköğretim bölge okullarımızda 150 bine yakın yavrumuz var. Onlar geleceğimiz. Bayrama kadar bayramlıklarını ulaştıracağız ve okullarındaki ihtiyaçları gidereceğiz" diye konuştu. Bu kapsamda "Geleceğe El Uzat" etiketiyle sosyal medyada da paylaşımlar yapıldı. Böylece onbinlerce izleyici bağışta bulundu. Vatandaşlar, kampanya boyunca "Müge" yazıp 2868'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulunabilecek.
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Müge Anlı ile Kızılay çocuklar için el ele atv
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