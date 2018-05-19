‘Nişantaşı kızı’ keçi güdüyor

İstanbul Nişantaşı
'nda büyüyen, yıllarca Galata'da pastane işleten, İtalyan Lisesi'nde okuyan Elif Sarıkaya
(39), 5 yıl önce küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine adım attı. Antalya
'nın Kaş ilçesine göç edip 16 keçi alan Sarıkaya, daha sonra Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı 10 haneli Zobran köyünde muhtarlığın kendisine tahsis ettiği ilkokul binasına yerleşti. Burada tek başına kedi, köpek ve keçileriyle yaşayan Sarıkaya "Ailede hayvancılık yapan yok. Başlayacağım zaman bir kısım hayvan inceledim bana en yakın olabilecek nedir diye. Keçiye uygunmuşum, memnunum seçimimden" dedi. Şu an 70 keçisi olan; Sarıkaya şunları söyledi: "Burada kalmayı çok istiyorum. Şurada küçük bir mezarlığımız var oraya gömülesim var. Bence hayvancılığa isteği huzur olan girmeli. Eğer excel tabloları, kazanç vesaire düşünüyorsan mutsuz olma ihtimalin çok yüksek. Çünkü yaptığın bir şeyi hiçbir para satın alamaz."