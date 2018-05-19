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Son Dakika Haber: 'da sı sonrası levye ve beyzbol sopalı

Son dakika haberi... Bağcılar'da meydana gelen sının ardından kazanın tarafları birbirine girdi. Levye ve beyzbol sopasının kullanıldığı da bir kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 11:55
Son Dakika Haber: İstanbul'da trafik kazası sonrası levye ve beyzbol sopalı kavga

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Matbacılar Caddesi ile Hüseyin Karaaslan Caddesi'nin kesişiminde lüks bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından iki araç içinde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra ya döndü. Levye ve beyzbol sopasının kullanıldığı kavgada hafif ticari araç içinde bulunan 2 kişiden biri yaralandı. Lüks araçtakiler daha sonra, diğer aracın camını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavganın büyümesinin ardından çevredekiler olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Ancak kavga polisin yanında da devam etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere, lüks aracın sahibi ve arkadaşlarının, hafif ticari araca saldırması, tekme atması ve dikiz aynasını kırması görülüyor. Polisin müdahalesi sırasında bile kazanın taraflarının birbirine saldırması güvenlik kamerasına yansıyor.

Yaralı kişi daha sonra yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ve kavga nedeniyle aksamalar yaşanan , araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Son Dakika Haber: İstanbul'da trafik kazası sonrası levye ve beyzbol sopalı kavga
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