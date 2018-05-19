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Taciz ettiği kadının eşini sokak ortasında öldürdü

İstanbul Sultangazi’de yaşayan eşini 8 aydır taciz eden Ayfer D. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018
Taciz ettiği kadının eşini sokak ortasında öldürdü
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen olay şöyle gelişti. İddiaya göre (42) sokakta eşini 8-9 aydır taciz eden Ayfer D. (50) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Ayfer D. belinden çıkardığı silahla Alyağız'ı göğsünden vurarak öldürdü. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Ekipleri, Ayfer D.'yi Fatih'te saklandığı adreste yakaladı. Ayfer D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan soruşturmada Umut Alyağız'ın eşinin olaydan iki gün önce Ayfer D. hakkında taciz şikayetiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan cinayet anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların sokak ortasında karşılaştıkları ve Ayfer D. nin bir anda silahını çıkarıp ateş ettiği görülüyor.
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Taciz ettiği kadının eşini sokak ortasında öldürdü
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