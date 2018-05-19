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Taziye dönüşü feci : 2 ölü, 3 yaralı

’ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü yakınlarında taziyeye gidenlerin bulunudğu bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 16:27
Taziye dönüşü feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Edinilen bilgilere göre , Sinan köyü yakınlarında meydana geldi. 'ten taziye için 'a gittikleri öğrenilen Abdulsamet K. idaresindeki 72 EF 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobilde bulunan Seyran Yazıcı ile Hatice Gezici olay yerinde hayatını kaybetti, Abdulsamet K., Gülbahar K. ve Zeynep Sağıl yaralandı. Yaralılar tedavi için 'daki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yazıcı ile Gezici'nin cenazeleri Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazanın taziye dönüşü meydana geldiği belirtildi.
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Taziye dönüşü feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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