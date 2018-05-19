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kaçakçılarından ilginç yöntem! leri öyle bir yere saklamışlar ki...

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçta dedektör köpeği ’nın yaptığı aramada hurma kutuları içerisine gizlenmiş 265 paket halinde toplam 138 kilo 370 gram ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 10:48
Uyuşturucu kaçakçılarından ilginç yöntem! Eroinleri öyle bir yere saklamışlar ki...

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Erciş yolu üzerinde şüpheli bir araç durduruldu.

Hurma yüklü TIR'da 138 kilo uyuşturucu yakalandı

HURMA KUTLARINDA EROİN

Durdurulan araçta isimli dedektör köpekle yapılan aramada, hurma kutuları içerisine gizlenmiş halde 265 paket halinde toplam 138 kilo 370 gram maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.

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Uyuşturucu kaçakçılarından ilginç yöntem! Eroinleri öyle bir yere saklamışlar ki...
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