Uyuşturucu kaçakçılarından ilginç yöntem! Eroinleri öyle bir yere saklamışlar ki...

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Erciş yolu üzerinde şüpheli bir araç durduruldu.

Hurma yüklü TIR'da 138 kilo uyuşturucu yakalandı

HURMA KUTLARINDA EROİN

Durdurulan araçta Şila isimli dedektör köpekle yapılan aramada, hurma kutuları içerisine gizlenmiş halde 265 paket halinde toplam 138 kilo 370 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.