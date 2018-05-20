11 ülkeden 200 rallici Türkiye gerçeği için turda

Turkuvaz
Medya'nın da sponsorları arasında yer aldığı ve uluslararası bir organizasyonla Fransa
'dan başlayıp, Türkiye
'de 44 ilden geçtikten sonra Ürdün
'e gidecek olan Allegaeu Orient Dostluk ve Barış Rallisi yarışmacıları Niğde
'ye ulaştı. 11 ülkenin vatandaşı olan 200 kişilik grup için, bir gece konakladıkları Ömer Halisdemir
Meydanı'nda bir program düzenlendi. Niğdelilerle tanışan105 araçlı grup, alandakilere müzik ziyafeti çekti. Ardından da müzik aletlerini, ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılması için Vali Yılmaz Şimşek'e verdi. GÖNÜLLÜ ELÇİ OLARAK DÖNECEKLER
Auro Porent Rallisi'nin ikinci başkanı ve Türkiye Koordinatörü Nadir Şirin, "Amacımız, konuklarımıza Türkiye'nin kendi medyalarında göründüğü gibi olmadığını göstermek. Şimdi farklı bir düşünce ile ülkemizden ayrılacaklar ve birer gönüllü elçi
olarak ülkelerine dönecekler" dedi.