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11 ülkeden 200 rallici gerçeği için turda

HAYRETTİN YENEL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018
11 ülkeden 200 rallici Türkiye gerçeği için turda
Turkuvaz Medya'nın da sponsorları arasında yer aldığı ve uluslararası bir organizasyonla 'dan başlayıp, 'de 44 ilden geçtikten sonra 'e gidecek olan Allegaeu Orient Dostluk ve Barış Rallisi yarışmacıları 'ye ulaştı. 11 ülkenin vatandaşı olan 200 kişilik grup için, bir gece konakladıkları Meydanı'nda bir program düzenlendi. Niğdelilerle tanışan105 araçlı grup, alandakilere müzik ziyafeti çekti. Ardından da müzik aletlerini, ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılması için Vali Yılmaz Şimşek'e verdi.

GÖNÜLLÜ ELÇİ OLARAK DÖNECEKLER
Auro Porent Rallisi'nin ikinci başkanı ve Türkiye Koordinatörü Nadir Şirin, "Amacımız, konuklarımıza Türkiye'nin kendi medyalarında göründüğü gibi olmadığını göstermek. Şimdi farklı bir düşünce ile ülkemizden ayrılacaklar ve birer olarak ülkelerine dönecekler" dedi.
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11 ülkeden 200 rallici Türkiye gerçeği için turda
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