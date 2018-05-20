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69 yaşında ama yok

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018
69 yaşında ama doğum günü yok
Denızlı'de yaşayan Uçar'ın başından geçenler Aziz Nesin'in ünlü hikayesi "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz"ı akıllara getirdi. Uçar'ın kimliğini görenler gözlerine inanamazken, kimliğin bölümünde ay, gün ve tarih bölümünde "00.00.1949" yazıyor. Sıkıntılar yaşasa da Uçar'ın resmi işlerde doğum tarihi '01.07' olarak kabul ediliyor. Uçar, bankaların müşteri hizmetlerini aradığında doğum tarihini doğrulatamadığı için çoğu zaman telefonların yüzüne kapatıldığından dert yakındı. Uçar şunları söyledi: "Bu durumun düzeltilmesi için bundan 20-25 sene önce İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulundum. Şahit istendi, başka şeyler istendi, anne ve babam öldü. Muhtarın o günkü kayıtları çıkarma şansı yok. O günün şartlarında yılda 1 defa nüfus memuru köylere geliyormuş. Şu bunla yaşıt, bu bunla yaşıt diye masa başında yazılıp gidiliyormuş. Gerçek mü bilmiyorum. Bu güne kadar hiç doğum günümü kutlamadım. Benim için her gün doğum günü veya her gün ölüm günü."
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69 yaşında ama doğum günü yok
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