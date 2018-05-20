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Açık kalan damper üst geçite çarptı!

'un Sultanbeyli ilçesi civarındaki otoyolda ilerleyen kamyonun damperi açıldı. Şoför durumu fark etmeyince damper üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük bir toz bulutu oluştu, damper üst geçitte takılı kaldı. Kamyon şoförü çarpma sonrası birkaç metre ilerde durdu. Çok sayıda süratli aracın geldiği otoyolda damperin yola savrulmaması faciayı önledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 12:48
Açık kalan damper üst geçite çarptı!

Sultanbeyli'de seyir halinde damperi açılan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sultanbeyli otoyolunda dün meydana gelen kazada seyir halindeki Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonu, damperinin açılmasıyla yaya üst geçidine çarpmış, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı


İlginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde damperi açık halde seyreden kamyon, büyük bir gürültüyle üst geçide çarpıyor. Kamyonun damperi üst geçitte asılı kalırken, yola devam eden kamyon metreler sonra yol kenarında duruyor.

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Açık kalan damper üst geçite çarptı!
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