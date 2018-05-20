‘Alkollüydü’ bahanesi tutmadı

İstanbul'da aldığı aşırı alkolün etkisiyle kendini savunamayacak durumda olan N.K.'ye (39) cinsel saldırı
yla suçlanan taksi şoförü Hüseyin K. (46) hakkında 13.5 yıldan 28.5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi
'nde dava açıldı. Taksici "Kadının rızası vardı" diyerek kendini savundu ancak kadının aşırı alkollü olması nedeniyle rızasının geçerli olamayacağına hükmedildi. Sanık taksici Hüseyin K., "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzdan faydalanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı, cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak"la suçlanıyor. RIZASI GEÇERLİ OLMAZ
Taksici K., ifadesinde "Rızasıyla ilişkiye girdik" dedi. Ancak iddianamede tutuklu taksicinin, N.K.'yi kolluk birimlerine teslim etmediği ve kadının yoğun alkol kullanımı nedeniyle rızasının geçerli olamayacağı belirtildi. ISSIZ YERE GÖTÜRDÜ
İddiaya göre; taksici Hüseyin K, N.K.'yi Kemerburgaz yolu üzerinde yardım isteyemeyeceği ıssız bir yere götürerek cinsel saldırıda bulundu. Sanık tutuklu taksi şoförünün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.