Babıali’de bir çınar

Türk
matbuatının kalbi olan İstanbul
Cağaloğlu'ndaki Babıali Yokuşu
'nda son 50 yılda çok şey değişti. Ancak Türk literatürüne binlerce gravür kazandıran Cemal Akyıldız
69 yıldır sanatını aynı yerde icraya devam ediyor. 1932 yılında Of'ta doğan Cemal Akyıldız, 1949 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim tahsili için İstanbul'a gelmiş. "O tarihten beri Babıali'deyim" diyen Akyıldız, "Güzel Sanatlar Akademisi'ni benimseyemedim. Modern resim ağırlıklıydı. Akademi'den ayrıldım. Zamanın en büyük ressamlarından İbrahim Çallı, Hikmet Onat, İhap Hulusi gibi isimlerin atölyelerinde, onlardan feyz alırdım. 1951'de Babıali Yokuşu'ndaki halen devam ettiğim kendi atölyemi açtım" diye konuştu. Milyonlarca insanın hayatından geçen okul kitapları ve karnelerdeki Atatürk gravürlerini çizen de Cemal Akyıldız. Atatürk dışında Fatih Sultan Mehmet
, Barbaros Hayrettin Paşa
gibi padişah ve devlet büyüklerinin resimlerini de gravür tarzıyla resmeden sanatçı, hem yakın hem uzak tarihe ışık tutuyor. Her sabah 06.00'da kalkıp atölyesine gitmeye devam eden Akyıldız, Türk basın ve yazınına binlerce reklam afişi, kitap, dergi resimleri de çizmeye devam ediyor.