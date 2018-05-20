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Kuyruksallayan kontak kapattırdı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018
Kuyruksallayan kontak kapattırdı
Safranbolu'da yaşayan Mehmet Konak (38) bir haftadır kamyonetine binemiyor. Nedeni ise bir çift kuyruksallayan kuşu... İki kuş, bir hafta önce Konak'ın kamyonetinin turbo kısmına yuva yaptı. Kuşların ayak izlerini gören Konak, kamyonetin kaputunu açınca durumu fark etti ve kuş yuvasını bozmak istemedi. Konak, bir haftadır eve gidip gelmek için başka araç kullanıyor. Konak, "Rahatsız olmasınlar diye kamyonetimi çalıştırmıyorum. En olmadı burada ayrı bir yuva yapıp, bu yuvayı oraya götüreceğiz" diyor.
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Kuyruksallayan kontak kapattırdı
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