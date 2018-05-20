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Otobüsteki yolcunun poşetinden tarihi eser çıktı

'ta durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan Y.Z.'nin yanındaki poşette, Roma ve Bizans dönemine ait 122 sikke ile 3 yüzük ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 10:08
Otobüsteki yolcunun poşetinden tarihi eser çıktı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Güzelyurt Mahallesi -Gaziantep karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan Y.Z.'nin yanındaki poşette yapılan aramada, 122 sikke ile 3 yüzük ele geçirildi

TARİHİ ESERLER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİ

Y.Z., gözaltına alınırken, tarihi eser olarak değerlendirilen sikke ve yüzükler Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan ön incelemede sikkelerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlendi.

Y.Z.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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Otobüsteki yolcunun poşetinden tarihi eser çıktı
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