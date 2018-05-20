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Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018
Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü
Aşırı hız ve dikkatsizlik yine bir faciaya neden oldu.
-Göksun karayolu Beşoluk mevkisinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, önünde ilerleyen tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Araçta bulunan 3 kadın hayatını kaybederken, Serkan Tecirli (19) ile Muhammed Tanırlı (20) ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kimlikleri belirlenemeyen 3 kadın ise otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
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Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü
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