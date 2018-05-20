Park yeri kavgası cinayetle bitti

Güngören'de
beyaz eşya mağazasında çalışan Kadir Gürer
(26), siparişi teslim etmek için gittiği adreste park yüzünden tartıştığı Egemen
K. tarafından vurularak öldürüldü Olay Haznedar Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Kadir Gürer sipariş edilen eşyaları indirmek için aracını park etmek istedi. Aynı yere aracını park etmek isteyen Egemen K. ile aralarında tartışma yaşandı. Olay yerinden ayrılan Egemen K. bir süre sonra geri dönerek tabancayla Kadir Gürer'e ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gürer hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatan polis, silahıyla birlikte Egemen K.'yi gözaltına aldı. Uyuşturucu
madde kullanmaktan kaydı olan Egemen K. adliyeye sevk edildi.