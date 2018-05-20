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oyuncusu da hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu , 'ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan da yaşamını yitirdi, kızı ise dumandan etkilendi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 09:36
Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Refahiye ilçesine bağlı Damlaca köyünde oturan 75 yaşındaki sinema oyuncusu 'a ait 2 katlı evde, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyüp evi saran yangın sırasında Kazım Aktan ile kızı Melike Aktan (30) evde mahsur kaldı.

Kazım Aktan olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen kızı Melike Aktan ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı. Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kent merkezindeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araş-tırma Hastaneskaldırılanrılan Aktan, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazım Aktan'ın cesedi ise otopsi yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebini saptamak için araştırma başlattı.

YEŞİLÇAM FİLMLERİNDE OYNAMIŞTI

Kazım Aktan'ın 'ın seçkin filmlerinden, her ikisini de Mehmet Aslan'ın yönettiği, başrol-lerinde Kartal Tibet'in rol aldığı "Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı" filminde "Mançu", "Siyah Eldivenli Adam" filminde de "Karateci" rollerinde oynadığı belirtildi. Kazım Aktan'ın 7 çocuk babası olduğu ve bir oğlunun da tekvando antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.

Kazım Aktan

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Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti
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