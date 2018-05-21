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Başörtüsünü silindir ütüye kaptırınca boynu kırılarak öldü

'te, Yenice Devlet Hastanesi'nde başörtüsünü silindir ütüye kaptıran temizlik görevlisi Züleyha Koymatoğlu (27), boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 16:53
Başörtüsünü silindir ütüye kaptırınca boynu kırılarak öldü
Olay, saat 12.00 sıralarında, Yenice Devlet Hastanesi'nin çamaşırhanesinde meydana geldi. Engelli memur sınavı ile 5 yıl önce hastanede hizmetli olarak göreve başlayan Züleyha Koymatoğlu, arkadaşları tarafından ütü için çarşafların verilip, çıkarıldığı tablada hareketsiz yatarken bulundu. Arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekipleri, yüzde 55 zihinsel engelli Koymatoğlu'nun boynunun kırılması sonucu öldüğünü belirledi. Züleyha Koymatoğlu'nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemeye göre, Züleyha Koymatoğlu'nun çarşaf ütülemek için kullanılan büyük silindir ütünün önünde, çarşafların verilip, çıkarıldığı tablaya oturduğu, başını geri doğru hareket ettirince sensörlerin devreye girdiği, başörtüsünü silindir ütüye kaptırdığı ve boynunun kırıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Başörtüsünü silindir ütüye kaptırınca boynu kırılarak öldü
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