Bir kaza, 3 ölü, 5 kişi organ bağışıyla hayat buldu

Fanatik Galatasaraylı 18 yaşındaki İslam Gök ile kuzeni Kadir Gök (18) 6 Mayıs günü oynanan Galatasaray - Akhisarspor maçını izlemek için bir kafeye gitti. Maç sonunda takımı galip gelen Gök, kuzeni ile birlikte tekrar Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evine dönerken İsmail Terimiz (31) ve Hakan Yavuz'un (30) bulunduğu motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yavuz ile Terimiz kaldırıldıkları hastanede olay günü hayatını kaybetti. Gençler Sarıhamzalı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Hafif yaralı olan Kadir Gök hastanede tedavisi ardından taburcu edilirken, İslam Gök ise 11 Mayıs günü günü hayatını kaybetti. Gencin hayatını kaybetmesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi doktorları ailesine giderek organlarını bağışlayıp bağışlamayacağını sordu.

ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR

Baba Mustafa Gök (48) tek oğlunun organlarını yıllarca iki tane kızı organ beklediği için bağışladı. Bunun üzerine doktorlar ölen genci kontrol edip iki kornea, iki böbrek ve karaciğerinin alınabileceğini tespit etti. Gencin organları operasyonlarla alındı. Daha sonrada hastanelerle yapılan görüşmede gencin iki korneası Adana ve Gaziantep'te kornea, böbrek ve karaciğer bekleyen hastalara nakledildi.

İslam Gök, ailesi tarafından toprağa verildi.