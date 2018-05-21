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’nda cop ve beyzbol sopalı kavga

'da Denizköşkler mevkiinde bir sürücü kendisini bariyerlere sıkıştırdığını iddia ettiği diğer sürücüye beyzbol sopasıyla saldırdı. Diğer sürücünün de copla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Araçtaki kadınların da korkuyla çığlık attığı o kavga anları kameraya yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 10:46
E-5 Karayolu’nda cop ve beyzbol sopalı kavga

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Denizköşkler mevkii yanyolda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüler yoğun trafikte seyir ettikleri esnada bir sürücü önündeki otomobilin sürücüsünü bariyerlere sıkıştırdı. Bu duruma sinirlenen öndeki sürücü ise aracından inerek arkadaki aracı sürücüsüyle tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın büyümesi üzerine öndeki aracın sürücüsü beyzbol sopasını alarak arkadaki aracın sürücüsüne saldırmaya başladı. Diğer sürücünün de copla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

KADINLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kavga esnasında ise her 2 araçtaki kadınlar da korkuyla çığlık attı. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle ayrılan öfkeli sürücüler ardından araçlarına binerek yoluna devam etti. Kavga sonucu her 2 sürücü de aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Karayolunda meydana gelen o kavga anları ise kameralara yansıdı.

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E-5 Karayolu’nda cop ve beyzbol sopalı kavga
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