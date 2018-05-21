Fahiş faturayı mahkeme düzeltti

İzmır'ın Tire ilçesi kırsalındaki Hisarlık Mahalllesi'nde yaşayan esnaf Haşim Erburhan, geçen sene, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU
) evine gönderdiği fatura ile şoke oldu. Erburhan, Eylül 2017 dönemine ait 448 bin 561 liralık su faturasının çok yüksek olduğunu, bunun yanlış okumadan kaynaklandığını savunarak konuyla ilgili İZSU'ya başvuruda bulundu. Başvurunun sonuçsuz kalması ve İZSU yetkilileriyle yapılan görüşmeden de netice alınamaması üzerine Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne faturanın iptali için dava açıldı. Mahkeme, 448 bin 561 liralık faturanın iptaline, 2 aylık su kullanım ücreti olarak ise 512 lira 20 kuruşluk fatura bedeline hükmetti. AA