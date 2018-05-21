Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

'de trafik sı: 1 ölü, 1 yaralı

'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 06:34 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 06:35
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

idaresindeki 09 BM 178 plakalı otomobil, Sütçüler Mahallesi Ankara Asfaltı Caddesi'nde, Nazım Tuncel'in kullandığı 50 FF 670 plakalı çekiciyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Ayşe Öz'ün (25) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Öz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN